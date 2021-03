Zwingenberg. Die FDP steht traditionell für Freiheit und Selbstbestimmung. Für Jakob Kühne beschränkt sich das nicht nur auf das Leben in der realen Welt. Auch im Internet sei Meinungsfreiheit nicht verhandelbar. „Das ist eine neue Form der Zensur“, so der 26-jährige Softwareentwickler über die heiß diskutierten Upload-Filter. Der Gesetzentwurf zur Reform des Urheberrechts im Netz sei alles andere als zeitgemäß.

„Das Thema kommt mir im öffentlichen Diskurs deutlich zu kurz“, betont Kühne. Noch vor zwei Jahren habe die CDU nach vielen Demonstrationen für Meinungsfreiheit im Netz versprochen, solche Filter zu verhindern. Auch, wenn er politisch von der Union nicht gerade Lichtjahre entfernt sei: „Das geht gar nicht!“ Ihm komme es in erster Linie auf die Freiheit im Netz und einen fairen Ausgleich zwischen Urhebern und Nutzern an, so der junge Kommunalpolitiker, der bei den Wahlen am 14. März für die Zwingenberger FDP ins Rennen geht. Ein neues Gesicht auf Listenplatz fünf. In der Stadtverordnetenversammlung haben die Liberalen seit 2016 sechs Sitze. Kühne ist zuversichtlich, dass man als Fraktion noch zulegen kann. Seine Familie ist weder liberal noch christdemokratisch, sondern eher sozialdemokratisch gefärbt. Großvater Dieter Kühne ist ein SPD-Urgestein. Andere Verwandte folgten dieser Tradition. Die Jugend schlägt aus und geht zur FDP. Von allen Parteien komme sie seinen persönlichen Vorstellungen und Idealen am nächsten. Mit einer „Verbotspartei“ wie den Grünen könne er sich kaum arrangieren, sagt der gebürtige Pfälzer (Haßloch). Die Grünen seien einer der Gründe dafür, warum er in die Politik gegangen ist. Kühne lebt seit seinem dritten Lebensjahr in Zwingenberg. Damit ist man im Grunde ein Eingeborener. Einer seiner Lieblingsorte ist die Luciberghütte in den Weinbergen.

Herumgekommen ist er viel. Nicht nur geografisch. Kühne bereist unter anderem Neuseeland und Kanada. Diese Form von Freiheitsdrang soll wieder stärker in den Fokus rücken, wenn der Hausbau in der Heimat einmal abgeschlossen ist. Beruflich hat ihn sein Weg nach der Schule in Bensheim und der Ausbildung in Darmstadt zunächst in die Selbstständigkeit geführt: Er gründet eine kleine Internetplattform für Fotografen und Filmemacher. Neben dem Reisen und Mountainbiking ist die Fotografie eines seiner Hobbies. Seit 2019 ist er als Allround-Entwickler bei einem Digital-Dienstleister für die Finanz- und Versicherungsbranche tätig.

„Das Glasfaser- und 5G-Netz für schnelles Internet muss ausgebaut werden“, zitiert der Insider einen Punkt aus dem lokalen FDP-Wahlprogramm, der ihm besonders wichtig ist. Corona und Home-Office hätten das Problem schlagartig verdeutlicht. Viele mittlere und kleinere Unternehmen, auch Start-ups, würden von schlechter IT-Infrastruktur regelrecht abgeschreckt. „Das schadet jedem Wirtschaftsstandort.“ Die Ansiedlung von kleineren Gewerbeeinheiten sieht er als Chance für Zwingenberg. „Wir möchten gute Unternehmen und Mietbüros, sogenannte Coworking-Spaces ansiedeln.“ Dafür würden kompakte Büroeinheiten benötigt, die Gründern insbesondere auf den ersten Metern in ihrer Entwicklung unterstützen und Spielraum für Wachstum bieten könnten.

Die Maßnahmen während der Pandemie kommentiert er als größtenteils als notwendig, aber insgesamt zu starr. Unternehmen, Gastronomie und Handel bräuchten jetzt klare Perspektiven. Zudem müsse man beständig prüfen, ob alle Einschränkungen von Grundrechten noch verhältnismäßig sind. Neben staatlichen Hilfen seien aber auch die Firmen selbst gefordert. „Ohne Eigenverantwortung und Kreativität funktioniert es nicht.“ Und etwas weniger Bürokratie würde der deutschen Wirtschaft insgesamt auch nicht schaden, so Jakob Kühne: „In Estland dauert es durchschnittlich 17 Minuten, um ein Unternehmen zu eröffnen. In Deutschland eher 70 Tage.“