Den Kopf nicht hängen lassen

Was kraftlos ist, neigt sich zu Boden. Dürstende Pflanzen lassen Blüten und Blätter hängen, Flugkörper ohne Auftrieb stürzen ab, alles Schwere zieht, soweit es nicht getragen werden kann, nach unten. Auch Menschen fühlen sich oft „am Boden“. Kummer, Sorgen oder Schuld empfinden wir als Last, die scheinbar nicht mehr zu tragen ist. Empfinden wir die Not als zu groß, lassen wir die Köpfe hängen. Die empfundene Schwere steht in Einklang mit Niedergeschlagenheit, Resignation und Mutlosigkeit. Und da heißt es oft von anderer Seite „Kopf hoch! Wird schon wieder!“ – als ob das so einfach wäre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hilflosigkeit tut weh und nagt am Selbstwertgefühl. Das sollte es jedoch nicht. Wir müssen sie nicht persönlich nehmen, sie vielmehr als Hinweis verstehen, woran wir noch an uns arbeiten können. Auch aus Niederlagen, Enttäuschungen oder Resignation können wir lernen. Indem wir nicht im Selbstmitleid stecken bleiben und nicht alles auf usn selbst beziehen, sind Tiefschläge auch Chancen, selbstbewusster und stärker zu werden. Erkennen wir all das, was uns Energie raubt und unsere Köpfe hängen lässt, haben wir die Möglichkeit, schon im Ansatz dafür zu sorgen, dass alles nicht ein zweites Mal passiert. Wer weiß, dass er sich von Mal zu Mal verbessert, kann stets erhobenen Hauptes durchs Leben gehen. Erst recht, wenn erkannt wird, dass von anderer Seite dazu beigetragen wird, dass alles Belastende endlich von einem genommen wird.

Moses vor dem brennenden Dornbusch. Gott fordert ihn auf, sich aufzurichten und den Menschen die Gebote zu verkünden. Ein Motiv in der Krypta der Kirche Heilig Kreuz in Auerbach. © Bissinger

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“, heißt die adventliche Botschaft der Bibel (Lukas 21,28b) Christen vertrauen darauf, dass Gott stets für die Menschen handelt. Zugleich erwarten sie die Wiederkunft Christi. Nehmen sie ihren Glauben und ihre Hoffnung ernst, werden sie gerade denjenigen, die kraft- und mutlos sind versuchen wieder aufzurichten. In der biblischen Sprache sind es die Gebeugten und Niedergedrückten, alle die sich ausgegrenzt oder benachteiligt fühlen. Ihnen gilt die frohe Botschaft: Richtet euch auf und geht erhobenen Hauptes weiter voran. Nur wer den Kopf hoch hält und kann auch sehen, was auf ihn selbst zukommt und sich darauf ausrichten. Und er erkennt, wohin er selbst muss. Menschen, die nicht nur darauf blicken, wo sie gerade stehen, sondern ihren Blick nach vorne richten, ziehen auch andere mit.