Dem Wesentlichen offen gegenüberstehen

Nicht nur in Partnerschaften, auch unter Freunden und selbst am Arbeitsplatz wird Offenheit verlangt. Ich soll neuen Aufgaben und Ideen gegenüber offen stehen, anderen Menschen - auch Andersdenkenden - stets offen begegnen. Und natürlich soll ich auch immer das offen sagen, was mich gerade bewegt. Viele sind da überfordert. Offenheit setzt stete Konzentration, geistige Flexibilität und vor allem viel Mut voraus. Ohnehin gelingt es nur wenigen, Augen und Ohren stets offen zu halten und angemessen auf das zu regieren, was sie gerade wahrnehmen. Im Gegenteil: Umso mehr der Mensch erkennt, dass er all den Erwartungen und Herausforderungen nicht gewachsen ist, umso mehr verschließt er sich. Es gilt daher, das richtige Maß an Offenheit zu finden.

Wer ständig reagiert, versucht sich anzupassen und alles mitzubekommen, wird das wirklich Bedeutsame im ganzen Trubel irgendwann nicht mehr wahrnehmen und für es eintreten können. Augen und Ohren werden verschlossen. Überforderte Menschen übersehen plötzlich auch das Schöne und Wichtige, andere bekommen einen Hörsturz. Sie machen plötzlich „dicht“ - wie es gerne salopp formuliert wird.

Die Stille suchen

Hier raten Therapeuten zur Einübung der Achtsamkeit. Anstatt Lärm gilt es Stille zu suchen, auch das Kleine wieder bewusst wahrzunehmen und zu begreifen. Im Schweigen und der Meditation öffnet sich der Mensch, hört nicht nur auf sich selbst. Nach uns nach entwickelt sich durch die „Zurücknahme“ eine wohlwollende Empfangsbereitschaft für Kommunikation und Erfahrungen. Verschlossene verfügen so nach und nach wieder über eine Bereitschaft, sich mit anderen oder auch einer Sache unvoreingenommen auseinanderzusetzen.

Wirklich offene Personen verfügen häufig über eine rege Phantasie. Sie können ihre eigenen Gefühle - positiven wie auch negativen - deutlich wahrnehmen. Sie sind nicht nur an ihren persönlichen, sondern auch an öffentlichen Vorgängen interessiert. Sie sind weniger häufig angepasst und hinterfragen bestehende Normen. Wer offen ist - dem bleibt nichts verschlossen, heißt es. Die Bibel verwendet ein altes Bild für das Reich Gottes: Blinde sehen, Taube hören, Stumme sprechen. Gott will Augen und Ohren der Menschen öffnen. Sie sollen seine Botschaft wahrnehmen und ihren Blick für die Welt weiten. Jesus heilt Taubstumme, öffnet Binden die Augen und trägt dazu bei, dass die Menschen davon reden, was sie erfüllt und stärkt. Indem sich die Menschen dem Wahren öffnen und es auch offen zur Sprache bringen, hat das Folgen - nicht nur für den Glauben, sondern auch für Politik und Gesellschaft.

Sagen, was gut tut

Daraus lässt sich vielleicht auch eine Handlungsanweisung für die Offenheit im Alltäglichen ableiten. Anstatt stets offen Fehler, Missgeschicke oder Befürchtungen an die große Glocke zu hängen, ist es sicher besser und heilsamer, das zur Sprache zu bringen, was einem gut tut oder gut tun könnte. Das verletzt weniger und wird auch gerne gehört. Wie sagte Mark Twain treffend: „Wir schätzen die Menschen, die frisch und offen ihre Meinung sagen – vorausgesetzt, sie meinen dasselbe wie wir.“