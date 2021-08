Auch beim TuS Zwingenberg hat die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen Spuren hinterlassen. Das hat sich in der Abteilung Turnen und Gesundheitssport sowie Reha insbesondere in den Mitgliederzahlen niedergeschlagen.

Bei der Mitgliederversammlung der Abteilung ist die Mitgliederentwicklung üblicherweise immer „ein Highlight“, so Abteilungsleiterin Anette Klüber-Meyer. Nicht so

...