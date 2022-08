Dem Fetisch Auto keinen Vorrang einräumen

An der Melibokusschule stehen in den nächsten Jahren große Veränderungen an. Derzeit ist noch nichts passiert, Planungen bestehen allerdings und harren ihrer Ausführung. Diese passen meiner Meinung nach nicht in die in den letzten Jahren eingetretene Lage, was das Klima und den Erhalt der Natur betrifft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwischen der Paßschule und dem östlichen Ausgang der Melibokushalle sollen, so ist es der Mehrheitsbeschluss in der Stadtverordnetenversammlung, Parkplätze entstehen. Hierfür soll der bestehende, mit einer Vielzahl von Büschen und Bäumen bepflanzte, naturnahe und schattige Spielplatz, gerodet werden.

Jeder Baum zählt

In aktuellen Publikationen weisen Klimaforscher allerorten darauf hin, dass wir jeden Baum brauchen. So hat zum Beispiel der Professor und Klimaforscher Sascha Henninger von der TU Kaiserslautern geäußert, dass es jetzt „auf jede Baumscheibe“ ankommt.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Ferienspiele Insektenwanderung in Lindenfels: Die Ameisen waren nicht zu Hause Mehr erfahren Nachhaltigkeit Unverpackt-Läden und Biolebensmittel vor dem Aus Mehr erfahren

Am Institut für Geographie und Geologie der Universität Würzburg wurde eine aufwändige Studie in nahezu vier Forschungsjahren durchgeführt mit dem Titel „Klimaerlebnis Würzburg“. Es stellte sich heraus, dass im städtischen Bereich, in dem Beton, Asphalt und Bebauung vorherrschen und Bäume Mangelware sind, die Temperaturen an heißen Tagen um acht Grad höher sind als im Umland, wo unversiegelte Flächen mit Pflanzenbestand vorherrschen. Der Würzburger Klimaforscher Christian Hartmann fordert daher eindeutig, mehr Bäume in den Städten zu pflanzen.

Was bedeutet das für uns hier in Zwingenberg? Wir sollten nicht weiterhin dem Fetisch Auto den Vorrang einräumen über alle anderen Belange.

Die Natur erkunden und erleben

Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit an ihrer Schule. In einem Projekt der Deutschen Umwelthilfe wird zur Situation von Schulkindern erklärt, dass es diesen zunehmend an Zeit und Gelegenheit fehlt, einfach draußen zu sein und Natur zu erkunden und zu erleben. Kinder spielen gerne zwischen Büschen und Bäumen und suchen den Aufenthalt unter dem grünen Blätterdach. Jeder von uns, der sich dieser Tage bei großer Hitze aus dem Haus traut spürt selbst, wie wichtig Bäume sind.

Immer wieder wird in Zwingenberg darauf verwiesen, dass Besucher der Innenstadt nahe gelegene Parkplätze bräuchten, unter anderem, um die Gastronomie aufzusuchen. Dagegen spricht außer dem Hauptargument, dass wir es uns nicht leisten können, unsere letzten Grünflächen zu opfern.

Umdenken – und zwar jetzt

Wir alle sollen uns mehr bewegen (Stichworte zunehmendes Übergewicht in weiten Teilen der Bevölkerung, 10 000 Schritte am Tag). In unserer hektischen Zeit hilft Entschleunigung (Cittàslow lässt grüßen). Zudem gibt es in Zwingenberg kurze Wege, die man zu Fuß oder mit dem Fahrrad gut bewältigen kann. Dies haben wir uns leider in den vergangenen Jahrzehnten sukzessive abgewöhnt. Die aktuelle Entwicklung erfordert aber ein echtes Umdenken – wir sollten noch heute damit anfangen.

Die Verantwortlichen in den städtischen Gremien, die die Verantwortung für die Entwicklung unserer Stadt tragen, fordere ich auf, Fehlentscheidungen rückgängig zu machen im Interesse der Kinder, aber auch unserer Umwelt!

Angela Kannengießer

Zwingenberg