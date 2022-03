Deko und Geschenke für Ostern filzen

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg in Trägerschaft des Pro-Kind-Vereins weist auf ein Angebot mit dem Titel „Kreativabend Ostern“ (Kursnummer: FE 012) hin. Kursleiterin Tanja Polak wendet sich mit diesem Angebot an Erwachsene. Der Kurs findet am 25. März, Freitag, von 18.30 bis 21.30 Uhr im Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 39 Euro, überdies entstehen Materialkosten in Höhe von zehn Euro. In der Ankündigung heißt es:

„Aus flauschiger Wolle ,zaubern’ die Teilnehmer an diesem Filz-Kurs eine frühlingshafte Osterdekoration. Sie erlernen dabei Schritt für Schritt und ganz entspannt die wichtigsten Grundkenntnisse des Filzens. Zauberhafte Dekohütchen mit Blüten- oder Häschen-Motiv können die Festtafel verschönern oder als Geschenk dienen. Einsteiger und Fortgeschrittene sind willkommen.“

Anmeldung im Familienzentrum im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

