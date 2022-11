Das Zwingenberger DRK hilft seit 50 Jahren Menschen in schwierigen Lebenslagen

„Das rote Kreuz auf weißem Grund ist in aller Welt ein Symbol des Friedens und der Menschlichkeit“, fasste Birgit Heitland am Ende ihres historischen Abrisses über die Gründungsgeschichte des Roten Kreuzes durch Henry Dunant zusammen – und sie stellte fest: „Und so steht dieses Zeichen seit 1972 auch in Zwingenberg als Symbol für Mitmenschlichkeit!“ Die Vorsitzende des DRK-Stadtverbands und

...