Das Idealbild gilt im Job, im Verein oder der Gemeinde: Alle verfolgen ein großes Ziel, mit dem sich jeder Einzelne identifizieren kann. Es gibt kein Machtstreben, die Menschen unterstützen sich gegenseitig und zeigen Teamgeist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Wirklichkeit ist meist anders. Anstatt, dass alle an einem Strang ziehen, zeigen sich Machtkämpfe, Intrigen und Konkurrenzdenken. Jeder denkt zuallererst nur an sich. Kommt jemand dem eigenen Erfolg in die Quere, wird nicht zusammen, sondern kurzerhand gegeneinander gearbeitet. Wir sprechen von einer Ellenbogengesellschaft. Mitmenschen werden kleingehalten, manipuliert oder schikaniert.

Grundsätzlich ist Konkurrenzdenken nichts Schlechtes. Es ist uns angeboren. Schon Kinder messen sich im Spiel, wollen immer der Beste und Größte sein. Der Vergleich hilft bei der eigenen Standortbestimmung. Und wir schärfen mit dem Machtstreben unsere Fähigkeit, eigene Interessen oder die einer Gruppe um- und durchzusetzen. Wer Macht hat, kann schließlich etwas bewirken, Einfluss nehmen und gestalten.

Gefährlich wird es dann, wenn ich meine, ich bin nur dann gut, wenn ich der Beste bin und andere damit klein machen kann. Wer da auf der Strecke bleibt, sich ständig an Idealen misst, die er gar nicht erreichen kann, wird schnell neidig und böse.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Macht ist eine Fähigkeit, ein Potenzial – wir können auch sagen ein Geschenk – das mir gegeben ist. Es liegt an mir, ob und wie ich die erworbene Macht ausübe. Ich kann auf Macht verzichten oder sie teilen. Ich kann sie missbrauchen, aber auch nutzen, um andere, vielleicht auch Schwächere, zu ermächtigen. Das kann diese wiederum befähigen, für sich selbst und für andere Verantwortung zu übernehmen. Falsches Machtstreben findet sich überall. Auch in der Kirche geht es immer wieder darum, wer das Sagen und damit Macht hat. Jesus hat seinen Jüngern und Jüngerinnen jedoch eingeschärft: Bei euch soll es nicht so sein! Das Streben nach Macht und Einfluss soll unter Christen keinen Platz haben.

Jesus handelt ganz und gar selbstlos. Er handelt in seinem Vertrauen auf den mächtigen Gott, bei dem Macht eben anderes verstanden wird. Dazu geht Jesus in das Extreme. Auch wenn ihm Macht gegeben wäre, geht er für Menschen den Weg des Leidens, um diese zu erlösen. Prestige, Machtstreben und Konkurrenz erteilt er eine klare Absage.

Übliche Machtstrukturen hinterfragte er. „Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein.“ (Mk 9,35). Das lebte Jesus konsequent. Ihm war eine Begegnung auf Augenhöhe ein wichtiges Anliegen. Besondere Plätze gibt es für ihn auch nicht im Himmel; Machtgerangel daher fehl am Platz.

Geld, Erfolg und Macht sind schon „auf Erden“ keine Garanten dafür, glücklich zu sein. Wir müssen akzeptieren, dass es immer andere gibt, die besser sind und mehr haben. Daher sind Vergleiche nicht angebracht und sinnlos. Jeder Mensch ist einzigartig und hat damit seine eigenen Fähigkeiten und Potenziale. Statt den Blick auf die Macht anderer zu richten und sich an dieser zu messen, macht es somit mehr Sinn, anstatt sich in Machtspiele einzulassen, die eigenen Stärken zu entdecken und zu weiterzuentwickeln.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Am 29. Sonntag im Jahreskreis stellt die katholische Kirche die Thematik in ihren Gottesdiensten ins Zentrum. Evangelium und Predigtgrundlage ist das Markusevangelium (10,35-45).