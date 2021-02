Wie führen wir Gespräche in Zeiten von Homeoffice, Videokonferenzen, E-Mail, Internet, Twitter? Werden wir distanzierter und vorsichtiger oder aggressiver und unpersönlicher? Schaffen wir alternative Wahrheiten oder sind wir der Wahrheit verpflichtet? Manche „Mächtigen“ benutzen die Medien für Propaganda und andere „Mächtige“ schließen das Internet, um die kritischen Stimmen abzuwürgen.

AdUnit urban-intext1

Die Kommunikation und Gesprächskultur verändert sich. Ich möchte dabei an eine alte Geschichte erinnern: Zu Sokrates, dem Philosophen, kam einer seiner Schüler mit einer aufregenden Nachricht gerannt. Bevor der Schüler erzählen konnte, bat ihn der Philosoph um drei „Siebe“:

Das erste Sieb ist die Wahrheit – „Hast Du absolut sichergestellt, dass es wahr ist, was Du erzählen willst?“

Das zweite Sieb ist das Sieb der Güte – „Ist das, was Du mir erzählen willst, etwas Gutes?“

AdUnit urban-intext2

Und das dritte Sieb ist das Sieb der Nützlichkeit – „Ist, was Du mir mitteilen möchtest, hilfreich für mich oder andere?“ Sein Schüler verstummte und ging fort.

Die Kommunikation und Gesprächskultur verändern sich. Wahrheit, Güte und Nützlichkeit sollten aber Grundlage unserer Kommunikation bleiben. Uns nützen keine Schwarzmalereien und keine Verschwörungstheorien. Wer nicht gütig etwas Gutes erzählen will, der sollte besser still sein.

AdUnit urban-intext3

Ich würde den drei Sieben gerne noch etwas anderes zur Seite stellen: Das Sieb der Zuversicht – „Schenkt das, was Du mir mitteilen möchtest, mir und anderen Zuversicht?“ Auch in einem konstruktiven Streitgespräch steckt Zuversicht, nämlich: Da nimmt mich jemand ernst! Da ist jemandem meine Meinung wichtig! Da suchen wir gemeinsam nach einer guten Lösung! Dem widersprechen so Sprüche wie: „Das ist alternativlos.“ Oder: „Solange Du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst Du, was ich sage.“ Da lacht meine 16-jährige Tochter und meint liebevoll: „Ach Papa!“ Bild: Privat