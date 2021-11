Das Ökosystem Wald in der Klimakrise

Zwingenberg. Das Netzwerk Bergsträßer Wald, in dem sich auch Kommunalpolitiker beziehungsweise Bürger der Stadt Zwingenberg engagieren, lädt in Kooperation mit der Naturschutzbund-Ortsgruppe Seeheim-Jugenheim zu einer Vortragsveranstaltung mit anschließender Diskussion ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie findet an diesem Samstag, 27. November, von 17 bis voraussichtlich 19 Uhr in der Bürgerhalle des Seeheim-Jugenheimer Ortsteils Malchen (Dieburger Straße 36) statt. Dr. Christian Sturm wird zum Thema „Waldökosystem in der Klimakrise – Stressfaktoren und Waldökosystem-Management“ sprechen.

Wegen der Coronavirus-Pandemie werden nur Personen eingelassen, die die 2G-Regel erfüllen, also nachweislich geimpft oder genesen sind.

Im Auftrag der Veranstalter schreiben Stefan Leng und Gunnar Glänzel (Nabu Seeheim-Jugenheim): „Unsere Wälder sind in keinem guten Zustand – hessenweit, aber auch bei uns in der Region Bergstraße. Der Wald ist mehr als eine Ansammlung von Bäumen. Er ist ein Ökosystem, das ganzheitlich betrachtet werden muss. Deshalb werden im Vortrag zunächst charakteristische Eigenschaften des Ökosystems Wald dargestellt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ausgehend von diesem Grundverständnis werden Stressfaktoren näher beleuchtet, die für den besorgniserregenden Zustand verantwortlich sind. Neben der sich verschärfenden Klimakrise und Luftschadstoffen, die als äußere Faktoren einwirken, gibt es auch innere Stressfaktoren, die durch die Art der Waldbewirtschaftung entstehen können. Diese können vermindert werden, wenn ein ganzheitliches Waldökosystem-Management praktiziert wird. Dieses sollte sich an Leitlinien orientieren, die in der Präsentation erläutert werden.“

Über den Redner heißt es in der Pressemitteilung: „Dr. Christian Storm arbeitet als Vegetationsökologe an der TU Darmstadt (Fachbereich Biologie). Er hat seine Diplom- und Doktorarbeit in Freiburg zu waldökologischen Themen angefertigt und sich immer wieder mit Fragen des Waldnaturschutzes befasst. Im Rahmen eines mehrjährigen Forschungsprojektes hat er auch im Kalksand-Kiefernwald bei Seeheim-Jugenheim gearbeitet. Er ist Vorsitzender des Naturschutzbeirates der Stadt Darmstadt und war am ,Runden Tisch Wald’ der Stadt beteiligt.“ red