Das Lesecafé wird zum „Tanzcafé“

Zwingenberg. Ein Wechsel steht an: Die Reihe „Kunst im Lesecafé“ in der Stadtbücherei Zwingenberg zeigt ein neues Kunstwerk der in Zwingenberg lebenden Künstlerin Ulrike Fried-Heufel. Es nimmt – passend zum Ausstellungsort – erneut Bezug auf einen literarischen Text. Dieses Mal präsentiert wird ein Werk mit dem Titel „Zum Tanz“ - nach dem vorangegangenen Bild „Lebenswege“, frei nach einem Zitat von Friedrich von Schiller, „folgt nun das lebensbejahende und ausdrucksgeladene Werk, welches einen Lyriktext von der bekannten zeitgenössischen deutschen Lyrikerin Ulla Hahn bildlich interpretiert“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Lyriktext lautet:

Einfach die Welt wechseln

„Unsere liebe Frau Phantasie macht mir tolle Lust zu tanzen. Villon, zieh die Hosen an, wir wollen ins Restaurant schlampampen und einen ganzen Abend durchsegeln. Kaffee trinken wir nachher bei mir und fällt uns kein Tanzschritt mehr ein, wechseln wir einfach die Welt.“ Ulrike Fried-Heufel erläutert: „Diese Worte beschreiben ein positives Lebensgefühl, sie treffen auf das Hier und Jetzt zu – die Menschen atmen nach fast zwei Jahren Corona-Einschränkungen auf, Begegnungen sind wieder möglich, die Lebensfreude kehrt zurück. Tanz ist der Ausdruck von Freude und Glück, er ist eine Form der Annäherung ohne Sprache, so auch hier auf dem Motiv:

Eine Ausdrucksform

In der Reihe „Kunst im Lesecafé“ der Zwingenberger Stadtbücherei wird nun das Bild „Zum Tanz“ von Ulrike Fried-Heufel ausgestellt. © Fried-Heufel

Elementare Farben beschreiben diese Gefühle: Ein strahlendes Blau in Kombination mit Rot, Gelb, Orange bilden den expressiven Hintergrund des Tanzpaares. Dieses wiederum ist mit wenigen Pinselstrichen umrisshaft skizziert. Die spontane künstlerische Technik beschreibt die Geschwindigkeit der Bewegung, die Innigkeit der Beziehung und die Freude am Tanz.

Die Lyrikerin Ulla Hahn bezieht sich auf Villon – dieser bedeutende Dichter des Spätmittelalters war ein ausgesprochener Freigeist, der zur damaligen Zeit sehr kühn und kritisch seine Mitmenschen beschrieb. Heute und gestern ist der Tanz eine Ausdrucksform, die sich in allen Kulturen dieser Welt findet – so sind und waren seine Bedeutungen auch unterschiedlich. Zum Beispiel als Ritual: Ein Mensch wird symbolisch in die Gesellschaft aufgenommen.“

Diese und ähnliche Aspekte hat Ulrike Fried-Heufel gemeinsam mit der Frauengruppe des Arbeitskreises Asyl Zwingenberg im Jahr 2018 mit einer Gruppe geflüchteter Frauen in einem Workshop unter dem Motto „Tanz - Annäherung-Begegnung“ künstlerisch verarbeitet. Die Ausstellung fand zunächst in der Remise Zwingenberg, danach im Foyer des Landratsamtes Heppenheim statt.

Dem Takt gehorchen

Die Pressemitteilung schließt mit einer Darstellung, wie Friedrich von Schillers seine Auffassung von Tanz um 1800 in Worte fasste: „Der gesetzlose Sprung der Freude wird zum Tanz, die ungestalte Geste zu einer anmutigen, harmonischen Gebärdensprache, die verworrenen Laute der Empfindung gestalten sich, fangen an, dem Takt zu gehorchen und sich im Gesange zu biegen.“

Das Bild ist im „Lese-Café“ der Stadtbücherei im Alten Rathaus (Marktplatz 1) zu den Öffnungszeiten zu sehen: Dienstag von 15 bis 19 Uhr, Mittwoch von 10 bis 12 Uhr, Donnerstag von 15 bis 19 Uhr, Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr. red

