Das Jugenheimer Freibad öffnet am Samstag

Seeheim-Jugenheim. Das Freibad in Jugenheim startet am Samstag, 29. Mai, in die neue Saison. Damit kann es mit dem Badebetrieb ein paar Tage früher als eigentlich gedacht losgehen (wir haben berichtet). Möglich ist dies durch die niedrigen Inzidenzwerte im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Liegen die Werte 14 Tage lang unter 100, können laut der zweiten Stufe der aktuellen Landesregelungen Schwimmbäder ihren Betrieb aufnehmen.

Der Freibadbesuch in Jugenheim wird täglich in drei Schichten von jeweils vier Stunden angeboten. Die Tickets sind. wie bereits im vergangenen Jahr, nur online erhältlich. Neu ist ein Gutschein im Wert einer Zehnerkarte, der ebenfalls über den Online-Ticketshop erworben werden kann. Die Eintrittspreise betragen, wie in den Vorjahren, vier Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder und Jugendliche.

Weitere Informationen zur Freibadöffnung sowie Tickets für das Badevergnügen sind in Kürze auf der Webseite von Seeheim-Jugenheim verfügbar. / red