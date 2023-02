Das geistliche Wort: „Die ganze Welt ist eine Bühne“

Bergstraße. „Die ganze Welt ist eine Bühne“, so William Shakespeare, Dramatiker und Schauspieler im späten 16. Jahrhundert. Der Gedanke gefällt mir. Nicht erst heute, wo wir uns fragen, was alles auf dieser Bühne gerade gespielt wird. Und nicht nur wegen Fastnacht, wo das Bild auch passt. „Die ganze Welt ist eine Bühne ….“.

Wer so denkt, hält für einen kurzen Moment den Lauf der Welt an, löst sich von Ereignissen, die ihn umkreisen und tritt einen Schritt zurück. Bewusst Abstand zu gewinnen zu dem, von dem ich selber ein Teil bin, gewollt oder ungewollt. Das ist hilfreich.

Und was sehe ich? Eine Bühne, auf der sich alles abspielt. Das Geborenwerden, das Sterben, Beziehungen zu anderen, das Auflösen von Beziehungen, Enttäuschungen und Zufriedenheit, Kriege, Gewalt und Elend und das Engagement von Menschen für eine bessere Welt. Was für ein Stück ist das eigentlich, das da zur Aufführung kommt? Eine Tragödie? Oder eher eine Komödie? Oder beides zugleich? Und ich selber? Was für eine Rolle habe ich? Bin ich bloßer Zuschauer, bin ich Akteur, bin ich der Ja-Sager oder der Nein-Sager? In Summe bleibt alles widersprüchlich, kein klares Ergebnis.

Stellt sich die letzte Frage: Was ist der Sinn von diesem Bühnenstück? Hat es überhaupt einen? Oder ist alles ein absurdes Theater ohne Sinn? Was ist das Ende von allem? Und gibt es einen Autor und wo ist er? Modernes Stegreif-Theater kommt auch ohne ihn aus. Das alles sind Fragen, denen ich nicht ausweichen kann. Und diese Vieldeutigkeit macht erst mal etwas ratlos.

Ich kann sie aber auch anders lesen. Für mich ist sie kein „Rätsel“, das nur geknackt werden will und dann erledigt ist. Dieses Vieldeutige kann auch heißen, dass der Sinn dieses Bühnenstücks noch aussteht. Man könnte es auch ein Geheimnis nennen. Und bei allem Nachdenken bleibt es das auch. Die Sinnfrage ist eine ständige Provokation. Bis ans Ende. Und das ist meine Hoffnung: Dass am Ende des Stückes sich alles klären wird und der Autor des Stückes hinter der Bühne sich zeigt. Und alles dann gut sein wird. – Bis nächste Woche wieder auf dieser Bühne.