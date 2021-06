Das Böse mit Gutem überwinden

Fühlt der Mensch sich ungerecht behandelt, versucht er gerne mit ebenso mächtigen Mitteln gegen das Unrecht vorzugehen. Nur wenn ich mich mindestens ebenso stark zeige oder überlegen bin, kann ich gegen das Böse gewinnen. Die Bibel bezeichnet ein solches Verhalten als „Auge um Auge, Zahn um Zahn“. Andere werden so behandelt, wie man selbst behandelt worden ist. Gleiches wird mit Gleichem vergolten.

Dem wird eine eindeutig andere Regel entgegengestellt: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem!“ So hat es zumindest Paulus in seinen Briefen an die Christen in Rom formuliert.

„Selig sind die Friedfertigen,“ so lautet der Titel eines Wandbehanges in der Evangelischen Kirche Rimbach. Vorbildliches, friedfertiges Verhalten trägt zu Versöhnung bei. © Bissinger

Leicht gesagt und schwer getan. Das gesteht der Apostel an anderer Stelle selbst ein. Einem schlicht auch die andere Wange hinzuhalten, wenn man geschlagen wurde, wie es an anderer Stelle genannt wird, überrascht die Gegenseite vielleicht im Moment, wird aber kaum nachhaltige Wirkung haben. Böses zu überwinden, braucht Zeit und Geduld. Aber so zeigt es Wirkung. Menschen sind äußerst empfänglich für aufrichtiges und wohlwollendes Verhalten. Desto öfter ich Gutes tue, ohne Gegenleistungen dafür zu erwarten, weckt es Aufmerksamkeit bei anderen. Wer anderen regelmäßig Freude bereitet, ohne dafür entlohnt werden zu wollen, wird andere für sich gewinnen. Und wer etwas tut, das ungewöhnlich ist und damit auffällt, wird leicht Menschen finden, die nachahmen.

Die Psychologie kennt auch den Effekt der Spiegelung. Positiv erfahrenes Verhalten wird gerne unbewusst gespiegelt. Ich passe mich fast „automatisch“ der Haltung, den Gesten, der Lautstärke meines Gegenübers an. „Wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder heraus“, so formuliert es das bekannte deutsche Sprichwort. Letztendlich geht es also darum, kontinuierliches Vorbild zu sein, wenn ich „Böses“ überwinden will.

Vorbilder bieten Orientierung

Vorbilder stehen für Verhaltensweisen, Eigenschaften oder Einstellungen, die Menschen gerne nachahmen und kopieren. Vorbilder leben Werte vor, sie behalten Kontrolle über sich und andere, geben aber vor allem auch Orientierung. Will ich selbst als glaubhaftes Vorbild wahrgenommen werden, muss mich so verhalten, wie ich es von anderen einfordere. Auch gegenüber „Widersachern“ sollte ich ein Verhalten an den Tag legen, das ich von diesen einfordere. Es kann Situationen entschärfen.

Es gibt viel, was zu einem Vorbild werden lässt: Neben Worte sind es vor allem die Taten. Auch Talente und das eigene Charisma lassen nachahmen. Jeder hat besondere Eigenschaften, die andere als anziehend empfinden, aber auch gezeigt werden müssen. Auch Erfolge finden ihre Nachahmer. Vor allem sind es Beispiele der Menschlichkeit, die überzeugen. Vorbilder, die Gutes tun, beflügeln uns, ihrem Beispiel zu folgen. Sie motivieren und inspirieren zu eigenen Leistungen. Letztendlich gilt: Wer gute Vorbilder hat, entwickelt den Anspruch, selbst ein Vorbild für andere zu sein. Christen müssten und sollten in einer Vorbildfunktion eine ihrer größten Herausforderungen sehen und damit auch die Kirchen. Es hilft nicht, über Böses zu klagen, sondern es mit guten Taten und damit gutem Vorbild zu überwinden.

