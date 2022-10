Das Beste aus der Zeit machen

Die Blätter fallen. Die Bäume werden kahler. Die Tage werden kürzer. Der Herbst kommt. Er kann schön und golden sein. Und doch bringt er auch seine übliche Melancholie mit, seine Abschiedsstimmung. Die Zeit vergeht. Sie fließt dahin wie die Blätter fallen. In diesem Jahr kommen noch unübliche Sorgen dazu: In der Ukraine ist Krieg. Die Energieversorgung und wirtschaftliche Entwicklung fordern uns heraus.

Kauft die Zeit aus, steht im Brief an die Epheser, denn die Tage sind böse. Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. (vgl. Eph 5,15-16) Es stimmt, die Tage sind böse. Unsere Krisen machen sich die Populisten für ihre Zwecke zu nutze. Deswegen seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt und macht das Beste aus eurer Zeit.

Im griechischen Text des Neuen Testaments steht für Zeit an dieser Stelle das Wort Kairos. Anders als Chronos, die dahinfließende Zeit, ist Kairos die verdichtete Zeit. Kairos ist wie die offene Tür, die überraschend schöne Begegnung, der geschenkte Glücksmoment. Und Kairos ist der Moment, wo es auf mich ankommt. Wo ich jetzt gebraucht werde. Wo mich jemand ruft. Die Gelegenheit, wo ich Gutes tun kann.

Kairos wird in der griechischen Mythologie mit einer Locke in der Stirn dargestellt, an der man ihn im rechten Augenblick packen kann. Aber sein Hinterkopf ist kahl. Wenn er erst einmal vorbei ist, ist er nicht mehr zu fassen.

Momente der Lebendigkeit

Die Gelegenheit nutzen, wenn der Kairos kommt. Der Kairos wirft schon mal meine Pläne durcheinander und unterbricht mich. Aber es sind solche Momente, in denen ich mich lebendig fühle. Solche Momente sind stimmig, da stimmt alles. Es sind solche Momente, die mit Sinn gefüllt sind und wo mir letztlich Gott begegnet.

Wenn ich abends den Tag revue passieren lasse, dann sind es diese Kairos Momente, die mir besonders im Gedächtnis bleiben. Der Tagesrückblick hilft mir, sorgfältig auf mein Leben zu sehen. Um zu sehen, was mir geschenkt wurde und wo es auf mich ankam. Als Christin glaube ich, das mir in beidem Gott begegnet: was mir tagtäglich geschenkt wird ist für mich ein Fingerzeig der Fürsorge Gottes. Und wo meine Stimme zählt oder meine Hand gebraucht wird, ist für mich wie ein Anruf Gottes. Seht sorgfältig auf euer Leben und kauft die Zeit aus.

Die Tage werden kürzer. Die Zeit vergeht wie die Blätter fallen. Aber in dieser Zeit gibt es den Kairos. Den goldenen Moment. Im Kairos leuchtet schon der Frühling auf und das verändert den Blick auf den Herbst. Ich sehe, wo er golden leuchtet.