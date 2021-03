Von Michael Ränker

Die Coronavirus-Pandemie und die damit einhergehenden Hygiene- und Abstandsregelungen, mit denen das Ansteckungsrisiko reduziert werden soll, haben seit dem Frühjahr 2020 auch erhebliche Folgen für die Kirchen – so auch für die Evangelische Gemeinde in Zwingenberg. Waren anfangs noch Gottesdienste mit reduzierter Teilnehmerzahl in der Bergkirche möglich, stellte man

...