Seeheim-Jugenheim. Der erste Dämmerschoppen der CDU Seeheim-Jugenheim in diesem Jahr findet am heutigen Freitag, 6. August, um 20 Uhr auf der Balustrade bei „Annettes Gastronomie“ auf Schloss Heiligenberg in Jugenheim statt.

„Wir freuen uns auf das Treffen mit interessierten Bürgern und auf interessante Gespräche zu aktuellen politischen Themen“, schreibt die CDU in der Einladung. red