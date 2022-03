CVJM Zwingenberg lädt zum Mitspielen in den Zwingenberger Park ein

Zwingenberg. „Kommt raus! Wir wollen mit euch spielen!“ Unter dieses Motto hat der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Zwingenberg eine Veranstaltung gestellt, zu der er für diesen Sonntag, 27. März, zwischen 15 und 17.30 Uhr in den Stadtpark einlädt. Die Ehrenamtlichen der christlichen Jugendgruppe „bringen tolle Spiele in den Stadtpark und wollen damit Eltern und Kinder ins Grüne locken, um gemeinsam die Natur zu genießen, Sonne zu tanken, Bewegung zu haben und Zeit miteinander zu verbringen“, heißt es. Die Teilnahme ist kostenlos und erfordert auch keine Anmeldung: „Kommt einfach vorbei und schon kann es losgehen. Jeder kann kommen und gehen, wann er möchte!“ Falls das Wetter nicht mitspielen sollte: Auf der Webseite des CVJM gibt es am Sonntag Gewissheit, ob die Veranstaltung stattfindet oder nicht. red

