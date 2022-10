CVJM Zwingenberg lädt wieder zur Jungschar ein

Zwingenberg. Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Zwingenberg, der im Auftrag der Evangelischen Kirchengemeinde Kinder- und Jugendarbeit macht, weist auf die nächsten Jungschar-Treffen hin, die im Zwei-Wochen-Rhythmus immer samstags von 16 bis 17.30 Uhr im Untergeschoss des Evangelischen Gemeindehauses (Darmstädter Straße 22, Eingang Walter-Möller-Straße) stattfinden.

Wie Felix Wüst für die christliche Jugendgruppe mitteilt, wendet der Christliche Verein Junger Menschen sich mit seinem Angebot an Mädchen und Jungen, die die fünfte bis siebte Schulklasse besuchen. Im Mittelpunkt der Treffen stehen „viel Action, Spiel und Spaß“, überdies gibt es immer eine Andacht, in der die Betreuer von Jesus Christus erzählen.

Die Termine bis zum Ende des Jahres 2022 stehen bereits fest: 22. und 29. Oktober, 5. und 19. November, 3. und 17. Dezember.

Weitere Informationen gibt es per Mail an: jungschar@cvjm-zwingenberg.de oder per Telefonanruf unter: 0157/88051317. red