CVJM Zwingenberg lädt wieder zum Jugendkreis ein

Zwingenberg. Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Zwingenberg weist auf seine Jugendkreis-Treffen hin, mit denen sich Charlotta Eichheimer an Mädchen und Jungen ab der achten Klasse wendet. „Wenn du Lust hast, dich mit anderen Jugendlichen zu treffen, gemeinsam zu essen, Aktionen zu starten, zu quatschen, Ausflüge zu machen, auf Freizeiten zu fahren, dich mit Glauben und der Bibel zu beschäftigen, dann bist du bei uns im Jugendkreis genau richtig“, lädt die Betreuerin Mädchen und Jungs ab 14 Jahre alle zwei Wochen samstags ab 18 Uhr ins Untergeschoss des Evangelischen Gemeindehauses (Darmstädter Straße 22, Eingang Walter-Möller-Straße) ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Termine bis zum Ende des Jahres 2022 stehen bereits fest: 22. Oktober, 5. und 19. November, 3. und 17. Dezember.

Weitere Informationen gibt es per E-Mail an info@cvjm-zwingenberg.de oder per Telefonanruf unter: 0176/72383401. red