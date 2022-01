Corona-Impfteam macht Station in Seeheim

Seeheim-Jugenheim. Das mobile Impfteam des Landkreises Darmstadt-Dieburg kommt am 29. Januar, Samstag, nach Seeheim-Jugenheim, um Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen anzubieten, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Die Impfaktion findet von 11 bis 16 Uhr im kommunalen Verwaltungsgebäude am Georg-Kaiser-Platz in Seeheim statt.

Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Mitbringen muss man neben dem Personalausweis, der Krankenkassenkarte und dem Impfpass den ausgefüllten Einwilligungs- und Anamnesebogen sowie den Aufklärungsbogen. Genesene, die sich impfen lassen wollen, benötigen zudem einen Genesenennachweis oder ein PCR-Testergebnis. Wenn eine Auffrischungsimpfung aufgrund von Immun-Defizienz erfolgen soll, ist ebenfalls ein Nachweis mitzuführen.

Vom mobilen Impfteam geimpft werden auch Kinder ab 12 Jahren. Bei der Impfung Minderjähriger muss jedoch ein Erziehungsberechtigter dabei sein. Bei Jugendlichen ab 16 Jahren reicht es, wenn der von einem Erziehungsberechtigten ausgefüllte und unterschriebene Anamnesebogen mitgebracht wird.

Für ältere Bürger der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, die nicht ohne Hilfe zum Impftermin kommen können, hat der Seniorenbeirat einen Transportservice organisiert. Einen Abholtermin kann man unter Telefonnummer: 06257/83418 ausmachen.

Weitere Informationen zu den Corona-Schutzimpfungen sowie die Unterlagen zum Download gibt es im Internet. red