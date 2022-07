Zwingenberg. Die Stadt Zwingenberg organisiert auch in diesem Jahr wieder „Betreute Ferienspiele“, bei denen die teilnehmenden Mädchen und Jungen eine Woche lang – vom 29. August bis zum 2. September – täglich von 9 bis 16 Uhr betreut werden und auch ein Mittagessen erhalten. Dieses Mal lautet das Thema „Reisen – Cluburlaub in Zwingenberg“. Für das erste Kind einer Familie sind als Teilnehmerbeitrag 95 Euro zu entrichten, für jedes weitere Geschwisterkind müssen 75 Euro bezahlt werden. Anmeldungen sind per E-Mail an: juz@zwingenberg.de zu richten. red

