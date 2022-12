Christian Berkel las im Zwingenberger Mobile aus seinem Roman "Ada"

Zwingenberg. Völlig die Zeit vergessen hat Christian Berkel bei seiner Lesung im gut besuchten Zwingenberger Theater Mobile. Zunächst las der Schauspieler und Autor eine gute Stunde aus seinem Roman „Ada“. Zwischen den einzelnen Kapiteln erzählte er Vieles zum Verständnis der ausgewählten Sequenzen, nahm das Publikum aber auch mit in die Entstehungsgeschichte seines zweiten Buchs, das nach dem gefeierten Roman-Debüt und Spiegel-Bestseller „Der Apfelbaum“ die Berkelsche Familiengeschichte wiederum sehr erfolgreich weiter erzählt.

Dabei gewährte er tiefe, teils bewegende Einblicke in eine Familie, die – beinahe auf immer auseinandergerissen durch den Nazi-Terror – wieder zueinander findet. Und die nie ganz aus dem Schatten der eigenen überlebten Vergangenheit heraustreten kann.

„Ada“, so heißt die erfundene Protagonistin der autofiktionalen Erzählung, die mühsam nur aus dem großen Schweigen der jungen Bundesrepublik zu ihrem eigenen Leben findet – nicht ohne auf der Suche nach dem eigenen Selbst hin und her geworfen zu sein zwischen Spießer-Erziehung und Hippie-Kommune.

Nach einer Pause, in der Berkel Bücher signierte und die Fragen der Gäste beantwortete, führte Kirsten Willenbücher durch die zweite Hälfte der Nachmittags-Matinee. Mit musikalischen Live-Einspielern des Pianisten Michael Freund verloren die beiden Gesprächspartner auf der Bühne ebenso wie das gebannt zuhörende Publikum ganz die Zeit aus den Augen. Zwei volle Stunden schließlich erzählte der gebürtige Berliner von seinen Jugendjahren in Paris, das er am liebsten nie wieder verlassen wollte, von den Versuchen seiner Eltern, ihn vom Schauspielerberuf abzubringen oder von seiner Arbeit in Hollywood. Und natürlich von seiner Familie, von der spannenden wie auch manchmal bedrängenden Recherche nach ihrer Geschichte und von dem Ringen darum, wie all das schließlich am besten zu erzählen sei. „Jahrelang bin ich vor meiner Geschichte davongelaufen. Dann erfand ich sie neu“, erklärte er die Entscheidung, seine fiktive Schwester Ada diese neue Geschichte erzählen zu lassen. „Ada“, das wäre übrigens der Name einer Tochter geworden, doch die beiden Kinder, die Berkel mit seiner Ehefrau Andrea Sawatzki hat, sind Jungen geworden. red