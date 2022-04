CDU Zwingenberg will „Klartext“ reden

Zwingenberg. Der Vorstand des CDU-Stadtverbands Zwingenberg hat in einer seiner jüngsten Sitzungen beschlossen, dass die Partei in Kürze eine neue Veranstaltungsreihe etablieren will. Wie Cora Bügenburg für die Christdemokraten ankündigt, soll im Rahmen dieser Reihe über aktuelle Themen informiert und diskutiert werden: „Unter dem Namen ,Klartext’ werden kompetente Referenten Hintergründe und Zusammenhänge erläutern.“ Die beiden ersten Veranstaltungen finden am 5. und am 17. Mai statt. Themen, Veranstaltungsort und Uhrzeit werden noch rechtzeitig bekanntgegeben. red

