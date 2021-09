CDU Zwingenberg wandert durch die Weinberge

Zwingenberg. Die Zwingenberger Christdemokraten weisen auf ihre Herbstwanderung hin, die am 3. Oktober, Sonntag, durch die Weinberge zwischen Heppenheim und Bensheim führt. Wie Parteivorsitzende Birgit Heitland schreibt, sind neben den Mitgliedern ausdrücklich auch weitere Interessierte dazu eingeladen.

Treffpunkt zur Abreise mit dem Linienbus in die Bergsträßer Kreisstadt Heppenheim ist um 14.30 Uhr die Bushaltestelle an der Sparkasse. In Heppenheim angekommen wandern die Teilnehmer durch die Rebenlandschaft – und damit durch die Weinlagen Stemmler und Hemsberg – nach Bensheim. Damit die Wanderung für niemanden zu anstrengend wird, legt die Gruppe unterwegs eine kleine Rast „mit Überraschung“ ein. Ab 17.30 Uhr kehren die Teilnehmer dann im Bensheimer Speisehaus „Büttner“ ein. Gestärkt fährt man anschließend mit dem Linienbus – die Uhrzeit ist offen – ab der Haltestelle Rodensteinstraße wieder zurück ins älteste Bergstraßenstädtchen. Nichtwanderer können auch direkt in die Gaststätte „Büttner“ kommen. „Freuen Sie sich auf einen schönen Nachmittag bei guten Gesprächen in frischer Luft“, lädt CDU-Vorsitzender Birgit Heitland ein.

Um besser planen zu können, sind verbindliche Anmeldungen sowie die Essensbestellung bis zum 27. September erforderlich. Anmeldungen sind bei Ingrid Germann möglich, sie hält auch eine Speisenkarte bereit, um im Vorfeld bereits das Essen zu bestellen zu können (Festnetz: 06251/75152, Mobil: 0151/70102463, E-Mail: ingrid.germann@web.de). red