Zwingenberg. Die CDU Zwingenberg weist im Zusammenhang mit ihren Online-Wahlständen (wir haben berichtet) auf die Möglichkeit hin, dass interessierte Bürger nicht nur über digitale Endgeräte wie Smartphone, Tablet oder Computer, sondern auch – als ganz klassisch – per Telefon teilnehmen können. Dazu müssen die Teilnehmer zunächst folgende Rufnummer wählen: 0619-6781-9736. Dann erfolgt die Aufforderung, einen Zugangscode einzugeben und mit der Raute-Taste zu beenden – der Zugangscode lautet 181 813 8509#

Beim Online-Wahlstand der CDU am heutigen Mittwoch, 3. März, auf der Videokonferenz-Plattform „Webex“ geht es im Zeitraum von 19 bis 20.30 Uhr um das Thema „Mobilität“: Was bedeutet „Smart City“? Wie könnte das für die Kernstadt Zwingenberg und den einzigen Zwingenberger Stadtteil Rodau umgesetzt werden? Am nächsten Mittwoch, 10. März, stehen dann die Themen Kinderbetreuung und Jugendpflege auf der Agenda.

Überdies können die Teilnehmer bei beiden Veranstaltungen auch weitere Themen ansprechen. red

Info: https://cduzwingenberg.my.webex.com/meet/infostand