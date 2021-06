CDU tauscht sich mit Meister über lokale Themen aus

Zwingenberg. Am 26. September wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Beim Kampf um das Direktmandat für den Wahlkreis Bergstraße schickt die CDU Bergstraße den langjährigen Abgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretär Michael Meister ins Rennen. Bereits fünf Mal konnte Meister das Direktmandat gewinnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Zwingenberger Christdemokraten: „Seine Erfolgsstrategie: Der direkte Kontakt zur Basis und zu den Bürgern vor Ort.“

Nun kommt der erfahrene Politiker nach Zwingenberg. Im Austausch mit dem Vorstand, der Fraktion und der Frauen-Union des CDU-Stadtverbandes Zwingenberg sollen Inhalte definiert werden, die für Zwingenberg besonders wichtig sind. Die Anliegen bilden dann eine Grundlage für Meisters politische Arbeit in Berlin während der nächsten Legislaturperiode.

Arbeitsplätze erhalten

Für die CDU Zwingenberg ist klar: Die zentrale Aufgabe der neuen Bundesregierung wird der Aufbau der Wirtschaft nach der Pandemie und der Erhalt von Arbeitsplätzen sein. „Als Standort für Unternehmen wie die SurTec GmbH oder die Brain Biotech AG und als Heimat zahlreicher Pendler sind diese Fragen für Zwingenberg sehr wichtig“, betont Birgit Heitland, die Vorsitzende CDU-Stadtverbands. Auch die Bereiche Bildung und Forschung sowie Energieeffizienz sollen im Rahmen des Austauschs mit dem Bundespolitiker thematisiert werden.

Klimaschutz ohne Ideologie

„Alle Parteien haben unterschiedliche Ideen für den Klimaschutz. Uns ist wichtig, herauszuarbeiten, warum der sozialverträgliche Ansatz der CDU zukunftsfähiger und vernünftiger ist, als ideologiegeleitete Gängelung von Bürgern. Auch hierüber wollen wir uns mit Herrn Meister in Vorbereitung auf den Wahlkampf austauschen“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph Neumeister. Über die Ergebnisse der Veranstaltung will die CDU anschließend mit einer Pressemitteilung informieren. red

