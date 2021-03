Rodau. Die CDU-Kandidaten für die Rodauer Ortsbeiratswahl – Steffen Müller, Günter Kalscheuer, Julia Raab, Sascha Lisson, Birgit Gärtner, Doris Raab und Victor Ott – laden für Freitag, 5. März, ab 18 Uhr zu einem einstündigen „Meet and Greet“ ein und wenden sich damit insbesondere an Vereinsvorstände beziehungsweise Ehrenamtliche. Mit Blick auf die Hygiene- und Abstandsregelungen in Folge der Coronavirus-Pandemie findet auch dieses „Treffen“ als Videokonferenz statt. In einer Pressemitteilung heißt es dazu:

„Das Ehrenamt und die Vereinsarbeit ist in Rodau stark ausgeprägt und trägt wesentlich zum ,Rorrer Lebensgefühl’ bei. Für die nächste Wahlperiode haben wir es uns daher wieder zur Aufgabe gemacht, das Vereinsleben zu unterstützen und zu stärken. In der Vergangenheit konnten wir dafür mit unserer Mehrheit im Ortsbeirat bereits viele Projekte auf den Weg bringen.

Doch wie sieht die Zukunft aus? Wie verändert Corona die Vereine? Damit wir zielgerichtet die richtigen Themen im Ortsbeirat angehen können, möchten wir uns mit euch dazu austauschen. Dabei sind wir besonders an folgenden Themen interessiert: Welche Auswirkung hat Corona auf den Verein? Was sind aktuelle Ziele der Vereine? Welche Projekte stehen an? Was liegt euch auf dem Herzen?“

Die CDU-Ortsbeiratskandidaten nutzen für das virtuelle Treffen die Videokonferenz-Plattform „Webex“ und damit dieselbe Technik, wie sie bei den Online-Wahlständen der CDU Zwingenberg eingesetzt wird. Der beigefügte Link, der auch auf der Webseite der CDU Zwingenberg zur Verfügung steht, kann per Smartphone, Tablet und Computer genutzt werden.

Wer ganz klassisch per Telefon teilnehmen möchte, der muss zunächst folgende Rufnummer wählen: 0619-6781-9736. Dann erfolgt die Aufforderung, einen Zugangscode einzugeben und mit der Raute-Taste zu beenden – der Zugangscode lautet 181 813 8509# red

Info: https://cduzwingenberg.my.webex.com/meet/infostand