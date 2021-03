Seeheim-Jugenheim. Bei einem Einbruchversuch in ein Café an der Raiffeisenstraße in Seeheim ist nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, versuchten die bislang noch unbekannten Täter ersten Erkenntnissen zufolge in der Zeit zwischen Samstag (27. März), 16 Uhr, und Sonntag (28. März), 17 Uhr, in den Gastronomiebetrieb einzubrechen. In diesem Zeitraum hatten die Täter die Eingangstür des Lokals im Visier, die den Hebelversuchen glücklicherweise stand hielt.

AdUnit urban-intext1

Die Darmstädter Kriminalpolizei – das Kommissariat K 21/22 – hat ein Verfahren wegen des versuchten, besonders schweren Diebstahls eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen. ots