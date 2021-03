Zwingenberg. Die „Rorrer“ schauen – zumindest in Sachen Öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) – neidisch nach Bensheim, wo Stadtbusverbindungen auch die Ortsteile untereinander und mit der Kernstadt verbinden. Zwischen Rodau und Zwingenberg gibt es zwar eine Schulbuslinie und ein Ruftaxi-Angebot, aber kein klassisches ÖPNV-Angebot. Die CDU Zwingenberg will Abhilfe schaffen und setzt auf ein Konzept mit der Bezeichnung „ÖPNV On Demand“, was soviel heißt wie „Öffentlicher Personennahverkehr auf Abruf“. Das schreibt Parteivorsitzende Birgit Heitland in einer Pressemitteilung, in der es weiter heißt:

AdUnit urban-intext1

Initiator dieser Idee ist Sascha Lisson, der für die Christdemokraten auf Platz 4 der Ortsbeiratsliste kandidiert. Bei einer Videokonferenz der örtlichen CDU mit Landrat Christian Engelhardt, an der auch Mitglieder des CDU-Stadtverbands Bensheim teilnahmen, stellte Lisson – beruflich als Spezialist für intelligente Verkehrssysteme tätig – jetzt die Idee vor:

„Das Konzept des On-Demand-ÖPNV beginnt mit einer mikroskopischen Analyse des Fahrgast- und Reiseaufkommens in einer Region, welche dann in ein neues Verkehrskonzept überführt wird. Darin werden die herkömmlichen Buslinien effizienter gestaltet und durch kleinere sowie bedarfsorientiertere On-Demand-Busse ergänzt.“

Die Buslinien seien dann nicht mehr an starre Fahrpläne und Haltestellen gebunden, sondern könnten die Fahrgäste individuell befördern. Lisson: „Das ermöglicht es nicht nur, Leerfahrten zu vermeiden, sondern bietet auch die Anbindung der Bürger aus Teilen der Bergstraße, die bislang aufgrund von unprofitablen Busverbindungen keinen Anschluss hatten, wie etwa von Rodau nach Zwingenberg und umgekehrt.“

AdUnit urban-intext2

Bei dem Austausch der beiden CDU-Stadtverbände mit Landrat Engelhardt wurde ausgelotet, wie das Konzept „ÖPNV On Demand“ im Kreis Bergstraße in die Wege geleitet werden könnte. Bensheim und Zwingenberg könnten hier als Modellkommunen fungieren, so die Idee der Christdemokraten. Sie verwiesen in diesem Zusammenhang auf die Parteifreunde in Viernheim, wo die CDU sich ebenfalls mit flexibler Mobilität auf Abruf beschäftigt und in Gesprächen mit Serviceanbietern bereits Modellrechnungen vorgelegt bekommen habe. „Diese zeigen, dass diese Systeme sehr interessant sein können“, heißt es in der Pressemitteilung der CDU Zwingenberg.

Einen ersten Schritt machten die Zwingenberger Christdemokraten bereits in der Stadtverordnetenversammlung im Februar, als sie einen Antrag stellten, mit den Verkehrsverbünden und dem Landkreis entsprechende Gespräche aufzunehmen.

AdUnit urban-intext3

Die CDU schreibt abschließend: „Von Seiten des Bundes gibt es einen Förderaufruf mit dem Titel ,Modellprojekte zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs’, in dem eine Förderung von bis zu 90 Prozent für Planung, Anschaffung und die notwendige Infrastruktur in Aussicht gestellt wird. Die Antragsfrist endet bereits am 31. März dieses Jahres. Deshalb haben die beiden CDU-Stadtverbände den Landrat gebeten, aktiv zu werden. Engelhardt begrüßt die Initiative und erläutert, dass ,On-Demand’ ein innovatives Konzept der Zukunft im Bereich des ÖPNV ist. Er hat nun angekündigt, den zuständigen Dezernenten zu bitten, sich der Sache anzunehmen und den Förderantrag noch rechtzeitig einzureichen.“ red