Buslinie 669 wird aufgeteilt

Zwingenberg. Die Verkehrsgesellschaft Gersprenztal mbH (VGG) weist darauf hin, dass es ab dem 13. Juni ein neues Fahrplankonzept für die Buslinie 669 geben wird: Die Linie wird in die Abschnitte 669 und 670 aufgeteilt. Die Linie 669 fährt von Heppenheim Vogelsbergstraße bis Bensheim Bahnhof; die Linie 670 fährt von Bensheim Bahnhof bis Alsbach am Hinkelstein. In den Früh- und Spätverkehren sowie sonntags wird die Linie „durchgebunden“, fährt also ohne die Notwendigkeit eines Umstiegs der Passagiere am Bensheimer Bahnhof. red

