Bickenbach. Wegen Bauarbeiten auf der Bahnhofstraße in Bickenbach fährt die Bus-Linie BE 2 am kommenden Montag (16.) eine Umleitung, schreib Heag Mobilo. Die Haltestelle „August-Bebel-Straße“ in Fahrtrichtung Alsbach-Hähnlein entfällt. red

