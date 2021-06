Bickenbach. Wegen Kanalbauarbeiten im Beuneweg fährt die Bus-Linie BE2 von Freitag (11.) an bis einschließlich Montag (14.) eine Umleitung, schreibt HEAG mobiBus. Die Haltestelle „Beuneweg“ entfällt in beide Fahrtrichtungen. Die Haltestelle „Hügelstraße“ wird auf Höhe der Hausnummern 65 und 80 verlegt. An der Haltestelle „Ortsmitte“ fahren die Busse in beide Fahrtrichtungen den Haltepunkt Richtung Bickenbach Bahnhof an. red

