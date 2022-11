Seit wenigen Tagen ist der „Bunte Löwe“ in Zwingenberg ein „Top-Ausbildungsbetrieb“. Dem von den Pächtern Hanieh Pirouz und Hans-Georg Haller geführten Restaurant in der städtischen Immobilie am Löwenplatz wurde jetzt von Jens Jöst, dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbands Bergstraße im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), sowie von Christine Friedrich,

...