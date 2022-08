Bürgerhalle bekommt eine bunte Fassade

Seeheim-Jugenheim. Multifunktional und viel genutzt – das ist die Jugenheimer Bürgerhalle allemal. Nur schön ist sie nicht, finden Kirsten Willenbücher und Leo Ohrem.

Genau das wollen die beiden Jugenheimer nun ändern. Ins Leben gerufen haben sie dafür die Zwei-Personen-Bürgerinitiative „Juremer Ansichtssache“ und für diese wiederum haben sie den renommierten Künstler Julian „Deafman“ Bock gewonnen. Mit dessen Hilfe konnte dem Gemeindevorstand bereits im vergangenen Jahr ein detailliertes Konzept vorgelegt werden.

Statt grauem Beton und Jahrzehnte alten blauen Farbresten sollen Jugenheimer Motive die Freiflächen der Westfassade schmücken: das Roseneck, das Haus Krone, das Schloss auf dem Heiligenberg, die Bergkirche, das Goldene Kreuz und das blaue Haus werden mit der berühmten Baumblüte den Oberlicht-Fries zieren. Auf einer dreigeschossigen Wand wird der Wandersmann des Friedensbrunnens vom alt-ehrwürdigen Rathaus aus guten Mutes in die Zukunft schauen.

Finanziert wird das Ganze komplett aus eingeworbenen Spenden und Sponsorengeldern. „Wir haben mit der Merck KGaA, der Volksbank Südhessen und der Sparkasse Darmstadt sehr schnell drei Sponsoren gewonnen, mit deren Unterstützung bereits die Mittel für den ersten Bauabschnitt zur Verfügung standen“, sagt Ohrem.

Ein bisschen länger dauerte die Genehmigung durch die Gemeinde, in deren Besitz das Kunstwerk nach Fertigstellung übergehen wird. „In Zeiten knapper Kassen gibt es sicherlich Dringenderes in den kommunalen Entscheidungsgängen“, findet Willenbücher, die selbst dem Gemeindevorstand angehört, „doch gerade jetzt brauchen die Menschen auch Schönes, Dinge die Mut und Zuversicht in sich tragen.“

In einem ersten Bauabschnitt werden nun Ende August Wandersmann und Rathaus die für sie vorgesehene Wand bildlich beziehen. Um Kosten zu sparen, aber auch aus Spaß an der Sache werden Willenbücher und Ohrem das Reinigen und Grundieren der Wand selbst übernehmen, denn „wenn der Künstler dann seine Spraydosen schwingt, können wir ja auch nur staunend zuschauen“.

Gegen Ende der Arbeiten wird es am Samstag, 27. August, zwischen 14 und 16 Uhr einen Umtrunk geben, zu dem Besucher, Angehörige der Kommunalverwaltung und Vertreter der Medien eingeladen sind.

„Da an diesem Wochenende auch Jugenheimer Kerb ist, werden sicher schon viele Passanten gestaunt haben, was da an der Halle passiert. Wir wollen gerne informieren und erklären, schließlich sind wir für den zweiten Bauabschnitt auf Spenden angewiesen.“

Dafür ist bei der Sparkasse Darmstadt ein Treuhandkonto eingerichtet: „Bürgerinitiative Juremer Ansichtssache“, IBAN DE 91 5085 0150 0023 0199.

Da die Initiative kein gemeinnütziger Verein ist, dürfen keine Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.

Alle Spender können aber auf Wunsch auf der Website www.juremer-ansichtssache.de und in anderen Medien wie Facebook und Instagram genannt, Einzelspenden über 200 Euro oder weitere Sponsoren auf einer Spendertafel geehrt werden, die an der Halle angebracht werden wird. red