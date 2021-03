Zwingenberg. Die Zwingenberger Christdemokraten wollen für eine Stadtentwicklung eintreten, die „nachhaltig, ökologisch und moderat“ erfolgt, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Parteivorsitzenden Birgit Heitland im Vorfeld der Kommunalwahl am 14. März. In der Verlautbarung der örtlichen Union wird formuliert:

„Stadtentwicklung – also die Schaffung einer Infrastruktur für die Bereiche Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Verkehr steht immer im Spannungsfeld von Faktoren wie Flächenverbrauch, Klimaschutz und sozialem Zusammenhalt. Und sie betrifft dadurch jeden Bürger. Deshalb wollen wir eine Bürgerbeteiligung zum Thema Stadtentwicklung durchführen, um die Meinung der Zwingenberger und Rodauer besser zu verstehen und zu erfahren, wo sie Prioritäten beim Thema Stadtentwicklung setzen. In den Beteiligungsprozess sollen auf jeden Fall die Arbeitsgruppen des Arbeitskreises Cittaslow eingebunden werden.“

Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung will die CDU dann in ihre politischen Entscheidungen in den Gremien kommunaler Selbstverwaltung einfließen lassen. Dazu heißt es in der Pressemitteilung: „Ziel für uns ist eine ganzheitliche Betrachtung des Themas Stadtentwicklung – durch den Bürger und für den Bürger.“

Ausblenden dürfe man das Thema Stadtentwicklung allerdings auf keinen Fall: „Es ist unbestreitbar, dass an der Bergstraße und insbesondere in Zwingenberg eine große Nachfrage an Wohnraum auf einer sehr begrenzten Gemarkung besteht. Dies zeigt sich besonders deutlich an den Miet- und Immobilienpreisen.“ Bei der künftigen Ausrichtung der Entwicklung des ältesten Bergstraßenstädtchens mit ihrem einzigen Stadtteil Rodau gelte es aber stets im Blick zu haben, „dass Zwingenberg ein Teil der Kulturregion Bergstraße ist, einen besonderen Charme durch den Weinbau und die pittoreske Altstadt besitzt und dass Rodau seinen wunderbaren dörflichen Charakter bewahren muss.“

Der CDU sei es wichtig, diese Eigenschaften, die auch Leitmotive der Cittaslow-Bewegung sind, „zu erhalten, damit unsere Stadt so liebens- und lebenswert bleibt, wie sie ist“. Birgit Heitland konstatiert für ihre Partei: „Wir stehen für eine moderate, ökologisch verträgliche und nachhaltige Stadtentwicklung.“

„Gutes Beispiel“

Als „gutes Beispiel“, wie Stadtentwicklung gelingen könne, führt die CDU die Entwicklung des Neubaugebiets „Nördlich der Hauptstraße“ (In den Gärten) in Rodau an: „Das Konzept wurde in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Anliegern und Eigentümern entwickelt. Wir haben in der Ausgestaltung darauf geachtet, den Charakter als Gartendorf zu erhalten, was in diesem Fall eine sehr moderate Bebauung bedeutet. Mit unserer Unterstützung ist es gelungen, die Planung möglichst parzellengetreu abzubilden, das war ein wesentliches Anliegen der betroffenen Bürger.“

Ein weiterer Grund für die CDU, mit den Bürgern über die zukünftige Stadtentwicklung ins Gespräch zu kommen, „das ist die Tatsache, dass in den letzten Jahren in Zwingenberg viel für die Stadtentwicklung getan wurde. In Rodau haben wir die Planung von 54 möglichen Wohneinheiten beschlossen, von denen acht bereits realisiert sind. In Zwingenberg sind 27 Wohneinheiten beschlossen worden und 22 sind davon schon realisiert. Dazu haben wir einen neuen, zusätzlichen Kindergarten errichtet, die Planungsvoraussetzungen für eine Schulerweiterung und einen Altstadtparkplatz an der Pass-Schule geschaffen, viele Straßen und Wasserleitungen saniert. Wir haben die Sportstätten modernisiert. Außerdem haben wir für den Stadtkern außerhalb der Altstadt eine Gestaltungssatzung beschlossen, um bauliche Fehlentwicklungen zu unterbinden, die den Charakter Zwingenbergs negativ verändern könnten.“

Als besondere Herausforderungen der Zukunft werden in der CDU-Pressemitteilung die Bebauung des Bauhofgeländes sowie die Umnutzung der Jugendherberge genannt. Entsprechende Lösungsvorschläge zu entwickeln, „das wird die Aufgabe der neuen Stadtverordnetenversammlung sein. Wir freuen uns auf unsere zukünftigen Aufgaben und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen“. red