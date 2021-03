Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Personalie - Der ehemalige Jugendpfleger, der nach Schließung des JUZ als Erzieher in der KiTa Rodau arbeitet, wollte Rathauschef in seiner Heimatgemeinde werden Brockenauer verliert Bürgermeisterwahl in Birkenau

Bernd Brockenauer, der in Zwingenberg zunächst als Jugendpfleger gearbeitet hat und nun als Erzieher in der KiTa Rodau beschäftigt ist, hat die Bürgermeisterwahl in seiner Heimatgemeinde Birkenau verloren. © Fritz Kopetzky