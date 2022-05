Bohrstaub löste in Zwingenberg Rauchmelder aus

Zwingenberg. Weil Handwerker in Nachbarschaft zu einem Rauchmelder gebohrt, aber den Sensor nicht abgedeckt hatten, um ihn vor eindringendem Staub zu schützen, musste in dieser Woche die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg zu einer Betreuungseinrichtung der Nieder-Ramstädter Diakonie an der Bahnhofstraße ausrücken: Dort hatte die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtete.

Mehr als ein Dutzend ehrenamtliche Retter aus der Kernstadt und dem Stadtteil Rodau rückten unter Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas aus, um vor Ort glücklich feststellen zu können: es war nur ein Fehlalarm. Vorsichtshalber ausgerückt waren auch der First Responder der DRK Zwingenberg sowie das Team eines Rettungswagens. mik

