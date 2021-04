Von Thomas Tritsch

Zwingenberg. Vier Stationen bis zur Nadel. Der Kurs in der Melibokushalle ist genau abgesteckt: Check-in, Identifikation und Aufklärung. Danach die Abfrage potenziell medizinisch relevanter Informationen durch Fachpersonal. Erst dann fließt der kostbare Saft. Die Bilanz in Zwingenberg: 115 Konserven in drei Stunden. Ein gutes Ergebnis in diesen

