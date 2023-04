Blut spenden in Zwingenberg

Zwingenberg. In einer Pressemitteilung weist das Deutsche Rote Kreuz auf den nächsten Blutspendetermin in Zwingenberg am 25. April, einem Dienstag, hin. Zwischen 17 und 20 Uhr kann an diesem Tag in der Melibokushalle Blut gespendet werden. Das DRK schreibt dazu: „Täglich werden in Baden-Württemberg und Hessen mehr als 2700 Blutspenden benötigt. Es gibt keine künstliche Alternative für Blut. Patientinnen und Patienten aller Altersklassen sind im Rahmen von Therapien auf die kontinuierliche und lückenlose Versorgung angewiesen. Rund ein Fünftel (19 Prozent) der Blutspenden hilft zum Beispiel Patientinnen und Patienten die infolge einer Krebserkrankung therapiert werden.“

Eine Stunde Zeit für eine Spende

Benötigt wird für eine Blutspende laut DRK circa eine Stunde Zeit, davon dauert die reine Blutentnahme etwa zehn Minuten. Der Ablauf der Blutspende:

Im Vorfeld Wunschtermin online sichern unter www.blutspende.de/termine.

Anmeldung vor Ort unter Vorlage des Personalausweises.

Ausfüllen des medizinischen Fragebogens zur Abfrage der Spendevoraussetzungen.

Mit einem kleinen Piks in den Finger wird der Hämoglobinwert bestimmt.

Ärztliches Gespräch zur Feststellung der Spendefähigkeit.

Abnahme von circa 500 Milliliter Blut.

Ruhepause und Verpflegung im Anschluss an die Spende. red