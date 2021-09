Bildervortrag über das Kriegsende 1945

Zwingenberg. Am Donnerstag, 23. September, 19 Uhr, wird Fritz Kilthau im Alten Amtsgericht in einem Bildvortrag über das Kriegsende 1945 in Zwingenberg und Umgebung berichten. Ursprünglich war diese Veranstaltung bereits für März 2020, dem 75. Jahrestag der Befreiung vom NS-Regime, geplant gewesen. Gastgeber ist der AK Synagoge.

Am Anfang des Vortrags steht der Rheinübergang der US-Armee und die Eroberung einiger Orte im Ried, an der Bergstraße und im Odenwald – Schwerpunkte sind neben Zwingenberg Einhausen, Lorsch, Bensheim und Heppenheim. Die jeweiligen militärischen Situationen kommen ebenso zur Sprache wie die Schrecken dieser letzten Kriegstage mit Toten, Verletzten und Zerstörung der Ortschaften.

Erschütternde Erzählungen

Dazu wird Kilthau aus erschütternden Erzählungen von überwiegend jungen Augenzeugen zitieren. Auch von mutigen Menschen, die mit ihren nicht ungefährlichen Aktionen wie dem Entfernen von Panzersperren zu einem schnellen Ende des Krieges beitrugen, wird in dem Vortrag gesprochen. Zudem wird Kilthau einige Verbrechen, die bei Kriegsende von den Nationalsozialisten in unserer Gegend verübt wurden, dokumentieren.

Zum Schluss der Präsentation geht es um den Neubeginn nach 1945, um den Neu-Aufbau der staatlichen Gremien und die so genannte Entnazifizierung. Nach dem Vortrag findet die öffentliche Jahreshauptversammlung des Vereins „Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge“ statt.

Der Besuch der Veranstaltung setzt eine telefonische Anmeldung unter 06251/72171 voraus. Eine Teilnahme ist nur für vollständig Geimpfte gegen das Coronavirus und Genesene mit Nachweis möglich. Die sonstigen am Tag der Veranstaltung geltenden Corona-Vorschriften sind einzuhalten. Da die Anzahl der Besucher begrenzt ist, kann bei großer Nachfrage ein weiterer Termin angeboten werden.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Interessierte im Internet. red

Info: www.arbeitskreis- zwingenberger-synagoge.de