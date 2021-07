„Bleiben Sie munter und gesund“, so schließt der mit bunten Kinder-Kunstwerken illustrierte Brief, der in diesen Tagen an etliche ältere beziehungsweise pflegebedürftige Menschen in Zwingenberg, Rodau und der näheren Umgebung verteilt wurde. Er diente als Begleitschreiben für eine ganze Reihe von Bildern und Bastelarbeiten, die von Mädchen und Jungen der örtlichen Kindertagesstätten und der

...