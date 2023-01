Bezahlbarer Wohnraum ist Thema der nächsten „Liberalen Runde“

Die Zwingenberger FDP setzt ihre Veranstaltungsreihe „Liberale Runde“ auch im neuen Jahr fort und widmet sich zum Auftakt am 15. Februar, Mittwoch, ab 20 Uhr im Gewölbekeller des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6) der Frage „Privateigentum in der Marktwirtschaft: Grundlos?“ Als Referenten erwarten die Freidemokraten den Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Dirk Löhr. In seiner Vorschau schreibt

...