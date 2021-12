Bewohner überrascht Einbrecher in Zwingenberg

Zwingenberg. Ein Einfamilienhaus in der Heidelberger Straße ist am Donnerstagmorgen (16.12.), in der Zeit zwischen 7.25 und 8.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen geraten. Der Unbekannte hebelte eine Terrassentür auf und verschaffte sich so Zugang in das Gebäude, wie die Polizei berichtet. Dort durchsuchte der Einbrecher mehrere Zimmer und ließ unter anderem Geld und Schmuck mitgehen.

Überrascht wurde der Täter anschließend von einem nach Hause zurückkehrenden Bewohner des Hauses. Der Kriminelle flüchtete daraufhin über den Garten des Hauses zu Fuß ins angrenzende Feld.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.