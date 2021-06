Betrunkenen aus Schacht gerettet

Zwingenberg. Ein betrunkener Fußgänger ist am Freitagnachmittag in Zwingenberg auf einem Bürgersteig entlang der B3 gegenüber des Abzweigs Walter-Möller-Straße in einen Schacht gestürzt und dort von einem Handwerker aufgefangen worden. Der 61-Jährige fiel rund 2,50 Meter tief, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mit Sitz in Darmstadt berichtete.

Der 55-jährige Handwerker, der mit Arbeiten an Stromkabeln beschäftigt war, hatte den Betrunkenen ersten Erkenntnissen zufolge fallen sehen und ihn aufgefangen, allerdings verletzte er sich dabei leicht. Während der Handwerker den Schacht trotz seiner Verletzungen aus eigener Kraft über eine Leiter verlassen konnte, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor und Pressesprecher Karl-Heinz Zecher berichtete, musste der Betrunkene mit Hilfe einer Seilwinde und dem Drehleiterfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Bensheim aus dem Schacht geholt werden. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert; auch der Handwerker wurde nach der Erstversorgung am Unfallort in eine Klinik gebracht.

Ob der Alkoholkonsum des 61-Jährigen Grund für den Unfall war, werde geprüft, erklärte die Polizei. Die Baustelle sei jedenfalls ordnungsgemäß abgesichert und von einer 1,40 Meter hohen Absperrung umgeben gewesen, versicherte der Handwerker, der mit einem Kollegen dort arbeitete.

Die Befreiung des Betrunkenen aus dem engen Schacht sei für die Einsatzkräfte vor allem deswegen eine Herausforderung gewesen, „weil der Mann hoch aggressiv war und um sich schlug“, wie Zecher berichtete. Unter Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas waren über 20 Kräfte der Feuerwehren aus der Kernstadt Zwingenberg, dem Stadtteil Rodau sowie aus Bensheim vor Ort.

An der Rettung beteiligt waren auch der First-Responder des Deutschen Roten Kreuz Zwingenberg, die Besatzungen von zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie eine Polizeistreife. Um die Drehleiter in Stellung bringen zu können musste die Bundesstraße 3 zwischen der Einmündung Friedrichstraße im Norden und Alsbacher Straße im Süden gesperrt werden. red/dpa/mik