Besuch der Spielerei in Zwingenberg: Nur Computerspiele bleiben außen vor

Zwingenberg. Gesellschaftsspiele haben eine lange Tradition. Neben ihrem Unterhaltungswert erfüllen sie auch pädagogische Zwecke. In den Räumen des Vereins Spielerei Bergstraße in Zwingenberg können Teilnehmer eines Angebots der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße demnächst die umfangreiche Spielesammlung in Augenschein nehmen. Sie bekommen Informationen, welches Spiel sich für welchen Zweck eignet.

Die Sammlung umfasst Spiele für drinnen und draußen – allesamt unterhaltsam und pädagogisch wertvoll. Angesprochen sind alle, die gern spielen – Computerspiele bleiben außen vor.

Der Besuch in der Spielerei, die ihr Domizil im Obergeschoss der Zwingenberger Stadtbücherei (Altes Rathaus, Marktplatz 1) hat, findet am 7. Mai, Samstag, von 10 bis 12 Uhr statt. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule Bergstraße per E-Mail an: anmeldung@kvhs-bergstrasse.de oder per unter der Telefonnummer: 06251/17296-16 entgegen. Eine Anmeldung ist auch auf der Webseite der Kvhs möglich.

red