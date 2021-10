Bestnoten für Tauben und Hühner in allen Größen

Zwingenberg. Der Kleintierzuchtverein Zwingenberg hatte zur alljährlichen Lokalschau auf die vereinseigene Zuchtanlage in Nachbarschaft zur Ranch des Country-Clubs eingeladen. Die Schau und auch die angrenzende Anlage wurden an beiden Tagen gut besucht, freute sich Vorsitzender Rainer Klein über die Resonanz.

Bei bestem Herbstwetter waren es am Samstag vor allem Familien mit Kindern, die kamen. „Die Besucher haben sich vorbildlich verhalten, was die Hygienemaßnahmen betrifft“, erwähnte Klein lobend. Trotz einer größeren Offenheit beim Besuch von öffentlichen Veranstaltungen unter den noch immer anhaltenden Corona-Bedingungen, hatte man von Vereinsseite in diesem Jahr auf eine offizielle Eröffnung verzichtet.

Bei den Kleintierzüchtern freute man sich über den Besuch von Bürgermeister Holger Habich sowie der Landtagsabgeordneten Birgit Heitland.

Rund 100 Tiere von zwölf Ausstellern aus dem Verein konnten die kleinen und großen Besucher bewundern. Es war schon imposant, wie viele verschiedene Farben und Muster die Tiere auszeichneten. Die Bewertung der ausgestellten Tiere nahmen zwei Preisrichter vor.

Prämierung

Bei der Prämierung durften sich folgende Mitglieder über eine Note in der Kategorie „Hervorragend“ freuen: Klaus Friedrich (Welsumer), Lars Becker (Araucana), Marc Rotschadl (Zwerg-Brahma, Persische Roller und Nordkaukasische Positurtümmler), Heinrich Oßmann (Zwerg-Plymoouth Rocks), Frank Klein (Damascener), Wilfried Eiermann (Deutsche Modeneser und Kölner Tümmler), Robert Nickel (Eistauben) und Klaus Friedrich (Altenburger Trommeltauben).

Beim Züchten von Federvieh und anderen Kleintieren ist die Situation für die Züchter heute nicht mehr so einfach. Früher erfolgte das oft direkt auf dem eigenen Grundstück. Die sind heute aber oft deutlich kleiner als früher, so die Erfahrung im Verein, und das macht einiges schwieriger. Auch das Krähen von Hähnen macht in Wohngebieten Probleme.

Auf der Vereinsanlage in Zwingenberg tummelt sich deshalb viel Federvieh und genießt den gebotenen Freilauf. Sollte es Interessenten für eine Parzelle geben, steht Vorsitzender Klein gerne für Fragen unter Tel. 06251/788559 zur Verfügung.

Was einige nicht wissen: Die Anlage kann auch außerhalb von Veranstaltungen besucht werden. Den Kleintierzuchtverein Zwingenberg gibt es seit dem Jahr 1912. Fast von Anfang an organisierte man im Verein eine jährliche Schau. Die nächste Veranstaltung wird die Kreisgeflügelschau im nächsten Jahr sein, die am 8. und 9. Januar 2022 stattfindet. Die Besucher genossen die diesjährige Schau sichtlich und eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen konnte ebenfalls wieder erfolgen. Dieses Angebot wurde bestens angenommen. Für Leckeres zur Mittags- und Kaffeezeit sorgte der Verein.

Vorsorglich hatten die „Schlappekicker“ ein Zelt zur Verfügung gestellt, falls das Wetter unbeständiger gewesen wäre. Deshalb ging auch ein besonderer Dank an den Freizeitsportverein „Schlappekicker“. cf