Besonderer Gottesdienst in Zwingenberg

Zwingenberg. „Glut unter der Asche“ ist Thema eines besonderen Gottesdienstes, der am Freitag (24.) in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt an der Heidelberger Straße stattfindet. Auf dieses Angebot weist der neue Pastoralraum Bensheim-Zwingenberg in einer Pressemitteilung hin.

In der Regel findet sich unter der Asche etwas Glut, die leicht wieder zu „Feuer und Flamme“ werden kann. Der Gottesdienst ist als Impuls für die mit Aschermittwoch beginnende österliche Buß- und Fastenzeit gedacht, der vor allem hoffnungsvoll stimmen soll. Die Feier in der besonders illuminierten Kirche, mit musikalischen Beiträgen und Aktionen richtet sich an alle Personen - ungeachtet von Konfession, Alter oder Herkunft. Vor allem auch Menschen, die der Kirche distanziert gegenüberstehen, sollen mit der Feier angesprochen werden, wird in der Einladung angemerkt. Kirchenchor und Instrumentarsolisten unterstützen bei der musikalischen Gestaltung. Franz-Josef Höhling spielt an der Orgel.

Der Gottesdienst beginnt um 19 Uhr. Die liturgische Gestaltung übernehmen Pfarrer Christian Stamm und Markus Bissinger. Nach der Feier in der Kirche, die mit persönlichen Segnungen abschließt, wird zu einem kleinen Empfang rund um ein Feuer und der „Wunder-Bar“ geladen – eine Veranstaltungsreihe im Pastoralraum, die sich an mehreren Treffen in den Pfarreien kritisch mit Themen des Glaubens und der Kirche auseinandersetzen will. mb