Berufsberatungs-Termine in Seeheim für Frauen

Seeheim-Jugenheim. Wie kann der Wiedereinstig ins Berufsleben für Frauen gelingen, die durch Elternzeit oder eine familienbedingte längere Pause ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen haben?

Das Frauenkompetenzzentrum „femkom“ Darmstadt e.V. bietet in Kooperation mit der Gemeinde Seeheim-Jugenheim am 23. März, Mittwoch, wieder einstündige Beratungstermine für betroffene Frauen im Rahmen des Projekts „Perspektive Wiedereinstieg“ an. Denn der berufliche Wiedereinstieg bedeutet Veränderung und Herausforderung auf vielen Ebenen: sich neu orientieren, weiterbilden, sich einarbeiten sowie die Kinder und den Partner auf neue Lebensrhythmen einstellen.

Die kostenlosen Beratungstermine finden im Rathaus an der Schulstraße 12 in Seeheim statt. Eine vorherige Anmeldung bei Andrea Lehrian, der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde, ist erforderlich (Telefon: 06257/990-284, E-Mail: andrea.lehrian@seeheim-jugenheim.de.

Auf Wunsch kann die Beratung auch telefonisch oder online durchgeführt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet. red