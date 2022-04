Von Thomas Tritsch

Null Grad und fast ebenso viele Gäste: Der Auftakt des ersten Weinfestes an der Hessischen Bergstraße im neuen Jahr war frostig. Zum Startschuss am Freitag kamen nur wenige Besucher in den Zwingenberger Stadtpark, wo der Weinbauverband gemeinsam mit 13 regionalen Weingütern eigentlich den Frühling begrüßen wollte. Bei freiem Eintritt und musikalischer Umrahmung

...